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Татьяна Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Татьяна Иванова
Пол
жен
Номер записи
283
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
5 (18)
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 893
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 5 (18)
01 | Иван Федоров: 25 / 41 | крестьянин - глава
02 | Марфа Ананьина: 23 / 39 | крестьянская дочь - жена [1]
03 | Татьяна Иванова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [1]
04 | Авдотья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь [1]
05 | Авдотья Иванова: 45 / 61 | крестьянка - вдова
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1841
Неизвестно
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

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