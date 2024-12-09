Иван Федоров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Иван Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 281
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 5 (18)
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 5 (18)
01 | Иван Федоров: 25 / 41 | крестьянин - глава
02 | Марфа Ананьина: 23 / 39 | крестьянская дочь - жена [1]
03 | Татьяна Иванова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [1]
04 | Авдотья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь [1]
05 | Авдотья Иванова: 45 / 61 | крестьянка - вдова
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1809 ст.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1809
Неизвестно