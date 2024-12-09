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Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
281
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
5 (18)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 5 (18)
01 | Иван Федоров: 25 / 41 | крестьянин - глава
02 | Марфа Ананьина: 23 / 39 | крестьянская дочь - жена [1]
03 | Татьяна Иванова: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [1]
04 | Авдотья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь [1]
05 | Авдотья Иванова: 45 / 61 | крестьянка - вдова
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1809
Неизвестно
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

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