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Ненила Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ненила Федорова
Пол
жен
Номер записи
279
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
4 (17)
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена [2]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 893
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 4 (17)
01 | Антон Артамонов: 18 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Артамонов: 10 / 26 | крестьянин - брат [1]
03 | Ефим Иванов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Петр Артамонов: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Ненила Федорова: 8 / 24 | крестьянка - жена [2]
06 | Марья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1826 ст.

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