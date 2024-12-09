Ефим Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Ефим Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 277
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 4 (17)
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 4 (17)
01 | Антон Артамонов: 18 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Артамонов: 10 / 26 | крестьянин - брат [1]
03 | Ефим Иванов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Петр Артамонов: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Ненила Федорова: 8 / 24 | крестьянка - жена [2]
06 | Марья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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