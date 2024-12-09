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Ефим Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ефим Иванов
Пол
муж
Номер записи
277
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
4 (17)
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 4 (17)
01 | Антон Артамонов: 18 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Артамонов: 10 / 26 | крестьянин - брат [1]
03 | Ефим Иванов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Петр Артамонов: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Ненила Федорова: 8 / 24 | крестьянка - жена [2]
06 | Марья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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