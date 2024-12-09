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Парасковья Филипова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Парасковья Филипова
Пол
жен
Номер записи
272
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
3 (16)
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 893
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 3 (16)
01 | Филип Васильев: 22 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исак Филипов: - / - | крестьянский сын - сын [1]
03 | Никита Филипов: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Поликарп Васильев: 10 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Афтамон Васильев: 7 / 23 | крестьянин - брат [1]
06 | Дементей Васильев: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
07 | Фекла Ефремова: 30 / 46 | крестьянка - мать [1]
08 | Домна Родионова: 18 / 34 | крестьянка - жена [1]
09 | Парасковья Филипова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Марфа Филипова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Марфа Петрова: - / 19 | крестьянка - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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