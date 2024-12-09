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Фекла Ефремова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Фекла Ефремова
Пол
жен
Номер записи
270
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
3 (16)
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
мать [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 893
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 3 (16)
01 | Филип Васильев: 22 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исак Филипов: - / - | крестьянский сын - сын [1]
03 | Никита Филипов: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Поликарп Васильев: 10 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Афтамон Васильев: 7 / 23 | крестьянин - брат [1]
06 | Дементей Васильев: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
07 | Фекла Ефремова: 30 / 46 | крестьянка - мать [1]
08 | Домна Родионова: 18 / 34 | крестьянка - жена [1]
09 | Парасковья Филипова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Марфа Филипова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Марфа Петрова: - / 19 | крестьянка - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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