Дементей Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Дементей Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 269
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 3 (16)
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1835
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Год смерти
- 1835
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 3 (16)
01 | Филип Васильев: 22 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исак Филипов: - / - | крестьянский сын - сын [1]
03 | Никита Филипов: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Поликарп Васильев: 10 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Афтамон Васильев: 7 / 23 | крестьянин - брат [1]
06 | Дементей Васильев: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
07 | Фекла Ефремова: 30 / 46 | крестьянка - мать [1]
08 | Домна Родионова: 18 / 34 | крестьянка - жена [1]
09 | Парасковья Филипова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Марфа Филипова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Марфа Петрова: - / 19 | крестьянка - жена [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1835 ст.
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