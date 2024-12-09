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Никита Филипов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Никита Филипов
Пол
муж
Номер записи
266
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
3 (16)
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 3 (16)
01 | Филип Васильев: 22 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исак Филипов: - / - | крестьянский сын - сын [1]
03 | Никита Филипов: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Поликарп Васильев: 10 / - | крестьянский сын - брат [1]
05 | Афтамон Васильев: 7 / 23 | крестьянин - брат [1]
06 | Дементей Васильев: 5 / - | крестьянский сын - брат [1]
07 | Фекла Ефремова: 30 / 46 | крестьянка - мать [1]
08 | Домна Родионова: 18 / 34 | крестьянка - жена [1]
09 | Парасковья Филипова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
10 | Марфа Филипова: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
11 | Марфа Петрова: - / 19 | крестьянка - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1845 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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