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Ирина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ирина Васильева
Пол
жен
Номер записи
262
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
2 (15)
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь [7]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 2 (15)
01 | Корнило Минеев: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Корнилов: 20 / 36 | крестьянин - сын [1]
03 | Абакум Дмитриев: 3 / - | крестьянский сын - сын [2]
04 | Петр Дмитриев: - / 14 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Дмитриев: - / 5 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Григорий Дмитриев: - / 3,5 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Василий Корнилов: 22 / 38 | крестьянин - сын [1]
08 | Анисим Васильев: - / 3,5 | крестьянский сын - сын [7]
09 | Дарья Макарова: - / 43 | крестьянка - жена [2]
10 | Матрена Дмитриева: - / 12 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Наталья Ананьина: - / 37 | крестьянка - жена [7]
12 | Анисья Васильева: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [7]
13 | Ирина Васильева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [7]
14 | Алена Васильева: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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