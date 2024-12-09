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Григорий Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Григорий Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
255
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
2 (15)
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
3,5
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 891об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 2 (15)
01 | Корнило Минеев: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Корнилов: 20 / 36 | крестьянин - сын [1]
03 | Абакум Дмитриев: 3 / - | крестьянский сын - сын [2]
04 | Петр Дмитриев: - / 14 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Дмитриев: - / 5 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Григорий Дмитриев: - / 3,5 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Василий Корнилов: 22 / 38 | крестьянин - сын [1]
08 | Анисим Васильев: - / 3,5 | крестьянский сын - сын [7]
09 | Дарья Макарова: - / 43 | крестьянка - жена [2]
10 | Матрена Дмитриева: - / 12 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Наталья Ананьина: - / 37 | крестьянка - жена [7]
12 | Анисья Васильева: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [7]
13 | Ирина Васильева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [7]
14 | Алена Васильева: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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