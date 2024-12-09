Иван Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Иван Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 254
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 2 (15)
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 891об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 2 (15)
01 | Корнило Минеев: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Корнилов: 20 / 36 | крестьянин - сын [1]
03 | Абакум Дмитриев: 3 / - | крестьянский сын - сын [2]
04 | Петр Дмитриев: - / 14 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Дмитриев: - / 5 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Григорий Дмитриев: - / 3,5 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Василий Корнилов: 22 / 38 | крестьянин - сын [1]
08 | Анисим Васильев: - / 3,5 | крестьянский сын - сын [7]
09 | Дарья Макарова: - / 43 | крестьянка - жена [2]
10 | Матрена Дмитриева: - / 12 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Наталья Ананьина: - / 37 | крестьянка - жена [7]
12 | Анисья Васильева: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [7]
13 | Ирина Васильева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [7]
14 | Алена Васильева: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1845 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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