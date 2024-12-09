Соломанида Елиферова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Соломанида Елиферова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 245
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 1 (14)
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 892
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 1 (14)
01 | Елифер Никитин: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Григорий Елиферов: 34 / 50 | крестьянин - сын [1]
03 | Устин Григорьев: - / 13 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Степан Елиферов: 22 / - | крестьянин - сын [1]
05 | Харлам Елиферов: 10 / 26 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Петр Харламов: - / 3 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Архип Харламов: - / 1 | крестьянин - сын [5]
08 | Савелей Елиферов: 7 / 23 | крестьянин - сын [1]
09 | Александр Елиферов: 1 / 17 | крестьянин - сын [1]
10 | Василиса Анкудинова: 34 / 50 | крестьянка - жена [1]
11 | Соломанида Елиферова: 5 / 21 | крестьянка - дочь [1]
12 | Марфа Елиферова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
13 | Марфа Минеева: 37 / 53 | крестьянка - жена [2]
14 | Парасковья Макарова: 8 / 24 | крестьянка - жена [5]
15 | Палагея Спиридонова: - / 22 | крестьянка - жена [8]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.