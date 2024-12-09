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Устин Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Устин Григорьев
Пол
муж
Номер записи
237
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
1 (14)
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.78, лист: 891об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы М-Р), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Штабс Ротмистрши Надежды Васильевой Лопатиной/
Номер двора / семьи: 1 (14)
01 | Елифер Никитин: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Григорий Елиферов: 34 / 50 | крестьянин - сын [1]
03 | Устин Григорьев: - / 13 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Степан Елиферов: 22 / - | крестьянин - сын [1]
05 | Харлам Елиферов: 10 / 26 | крестьянский сын - сын [1]
06 | Петр Харламов: - / 3 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Архип Харламов: - / 1 | крестьянин - сын [5]
08 | Савелей Елиферов: 7 / 23 | крестьянин - сын [1]
09 | Александр Елиферов: 1 / 17 | крестьянин - сын [1]
10 | Василиса Анкудинова: 34 / 50 | крестьянка - жена [1]
11 | Соломанида Елиферова: 5 / 21 | крестьянка - дочь [1]
12 | Марфа Елиферова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
13 | Марфа Минеева: 37 / 53 | крестьянка - жена [2]
14 | Парасковья Макарова: 8 / 24 | крестьянка - жена [5]
15 | Палагея Спиридонова: - / 22 | крестьянка - жена [8]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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