Фома Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Фома Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 234
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1849
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 837об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Фома Иванов: 11 / - | крестьянин - брат [1]
02 | Тимофей Иванов: 21 / - | крестьянин - глава
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1823 ст.
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