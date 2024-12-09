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Фома Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Фома Иванов
Пол
муж
Номер записи
234
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
11
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1849
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 837об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Фома Иванов: 11 / - | крестьянин - брат [1]
02 | Тимофей Иванов: 21 / - | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

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