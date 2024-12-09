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Ульяна Терентьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ульяна Терентьева
Пол
жен
Номер записи
231
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1850
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 837
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Ульяна Терентьева: - / 52 | крестьянская вдова - глава
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.

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