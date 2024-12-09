Парасковья Артамонова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Парасковья Артамонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 228
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 837
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Захар Иванов: 17 / 33 | крестьянин - глава
02 | Иуда Захаров: - / 6 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Марфа Иванова: 43 / 59 | крестьянка - мать [1]
04 | Парасковья Артамонова: 16 / 32 | крестьянка - жена [1]
05 | Домна Захарова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Настасья Захарова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1818 ст.
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