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Иуда Захаров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иуда Захаров
Пол
муж
Номер записи
226
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Захар Иванов: 17 / 33 | крестьянин - глава
02 | Иуда Захаров: - / 6 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Марфа Иванова: 43 / 59 | крестьянка - мать [1]
04 | Парасковья Артамонова: 16 / 32 | крестьянка - жена [1]
05 | Домна Захарова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Настасья Захарова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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