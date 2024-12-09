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Захар Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Захар Иванов
Пол
муж
Номер записи
225
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Захар Иванов: 17 / 33 | крестьянин - глава
02 | Иуда Захаров: - / 6 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Марфа Иванова: 43 / 59 | крестьянка - мать [1]
04 | Парасковья Артамонова: 16 / 32 | крестьянка - жена [1]
05 | Домна Захарова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Настасья Захарова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.

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