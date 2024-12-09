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Варвара Андреянова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Варвара Андреянова
Пол
жен
Номер записи
223
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 837
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 9
01 | Савелей Григорьев: 28 / 44 | крестьянка - глава
02 | Зотей Савельев: 7 / 23 | крестьянка - сын [1]
03 | Стафей Савельев: 3 / 19 | крестьянка - сын [1]
04 | Игнатей Григорьев: 11 / 27 | крестьянка - брат [1]
05 | Софья Яковлева: - / 40 | крестьянка - жена [1]
06 | Пестемея Савельева: - / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Афросинья Савельева: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Варвара Андреянова: - / 26 | крестьянка - жена [2]
09 | Софья Фомина: 0 / 16 | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

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