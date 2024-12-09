Варвара Андреянова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Варвара Андреянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 223
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена [2]
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 837
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 9
01 | Савелей Григорьев: 28 / 44 | крестьянка - глава
02 | Зотей Савельев: 7 / 23 | крестьянка - сын [1]
03 | Стафей Савельев: 3 / 19 | крестьянка - сын [1]
04 | Игнатей Григорьев: 11 / 27 | крестьянка - брат [1]
05 | Софья Яковлева: - / 40 | крестьянка - жена [1]
06 | Пестемея Савельева: - / 15 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Афросинья Савельева: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
08 | Варвара Андреянова: - / 26 | крестьянка - жена [2]
09 | Софья Фомина: 0 / 16 | крестьянка - жена [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1824 ст.
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