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Тимофей Фомин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Тимофей Фомин
Пол
муж
Номер записи
214
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
брат [9]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Фома Минеев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Акинф Фомин: 15 / 31 | крестьянин - сын [1]
03 | Андрей Акинфов: - / 8 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Илья Акинфов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Татьяна Петрова: 39 / 55 | крестьянка - жена [1]
06 | Алена Фомина: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Пестемея Родионова: - / 30 | крестьянка - жена [2]
08 | Февронья Акинфова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Дмитрий Фомин: 13 / 29 | крестьянин - сын [1]
10 | Григорий Дмитриев: - / 9 | крестьянский сын - сын [9]
11 | Клим Дмитриев: - / 6 | крестьянский сын - сын [9]
12 | Тимофей Фомин: - / 11 | крестьянский сын - брат [9]
13 | Татьяна Спиридонова: - / 27 | крестьянка - жена [9]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1839 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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