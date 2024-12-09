Акинф Фомин
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Акинф Фомин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 204
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Фома Минеев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Акинф Фомин: 15 / 31 | крестьянин - сын [1]
03 | Андрей Акинфов: - / 8 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Илья Акинфов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Татьяна Петрова: 39 / 55 | крестьянка - жена [1]
06 | Алена Фомина: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Пестемея Родионова: - / 30 | крестьянка - жена [2]
08 | Февронья Акинфова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Дмитрий Фомин: 13 / 29 | крестьянин - сын [1]
10 | Григорий Дмитриев: - / 9 | крестьянский сын - сын [9]
11 | Клим Дмитриев: - / 6 | крестьянский сын - сын [9]
12 | Тимофей Фомин: - / 11 | крестьянский сын - брат [9]
13 | Татьяна Спиридонова: - / 27 | крестьянка - жена [9]
Комментарий наборщика: Акинфей по прошлой ревизии
- Комментарий наборщика
- Акинфей по прошлой ревизии
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
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