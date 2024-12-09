Назар Корнилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазар Корнилов

Назар Корнилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Назар Корнилов
Пол
муж
Номер записи
199
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Назар Корнилов: 24 / 40 | крестьянин - глава
02 | Иван Назаров: - / 15 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Тимофей Назаров: - / 11 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Настасья Назарова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.