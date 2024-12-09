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Ненила Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ненила Семенова
Пол
жен
Номер записи
195
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Макар Трифанов: 47 / 63 | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 21 / 37 | крестьянин - сын [1]
03 | Степан Семенов: - / 7 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 5 / 21 | крестьянин - сын [1]
06 | Парасковья Макарова: 2 / 18 | крестьянка - дочь [1]
07 | Лизавета Яковлева: 21 / 37 | крестьянка - жена [2]
08 | Варвара Семенова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Ненила Семенова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Авдотья Семенова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Фисна Григорьева: 5 / 21 | крестьянка - жена [5]
12 | Аграфена Иванова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1840 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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