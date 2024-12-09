Константин Семенов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Константин Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 190
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Макар Трифанов: 47 / 63 | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 21 / 37 | крестьянин - сын [1]
03 | Степан Семенов: - / 7 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 5 / 21 | крестьянин - сын [1]
06 | Парасковья Макарова: 2 / 18 | крестьянка - дочь [1]
07 | Лизавета Яковлева: 21 / 37 | крестьянка - жена [2]
08 | Варвара Семенова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Ненила Семенова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Авдотья Семенова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Фисна Григорьева: 5 / 21 | крестьянка - жена [5]
12 | Аграфена Иванова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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