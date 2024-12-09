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Степан Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Степан Семенов
Пол
муж
Номер записи
189
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Макар Трифанов: 47 / 63 | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 21 / 37 | крестьянин - сын [1]
03 | Степан Семенов: - / 7 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Константин Семенов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Иван Макаров: 5 / 21 | крестьянин - сын [1]
06 | Парасковья Макарова: 2 / 18 | крестьянка - дочь [1]
07 | Лизавета Яковлева: 21 / 37 | крестьянка - жена [2]
08 | Варвара Семенова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Ненила Семенова: - / 10 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Авдотья Семенова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Фисна Григорьева: 5 / 21 | крестьянка - жена [5]
12 | Аграфена Иванова: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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