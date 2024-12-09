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Варвара Гаврилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Варвара Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
185
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Гаврила Трифанов: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Асаф Гаврилов: 9 / 25 | крестьянин - сын [1]
03 | Ануфрий Гаврилов: 2 / - | крестьянский сын - сын [1]
04 | Дарья Иванова: - / 44 | крестьянка - жена [1]
05 | Варвара Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь [1]
06 | Алена Григорьева: 9 / 25 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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