Варвара Гаврилова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Варвара Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 185
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Гаврила Трифанов: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Асаф Гаврилов: 9 / 25 | крестьянин - сын [1]
03 | Ануфрий Гаврилов: 2 / - | крестьянский сын - сын [1]
04 | Дарья Иванова: - / 44 | крестьянка - жена [1]
05 | Варвара Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь [1]
06 | Алена Григорьева: 9 / 25 | крестьянка - жена [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1843 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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