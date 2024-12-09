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Дарья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Дарья Иванова
Пол
жен
Номер записи
184
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 836
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Гаврила Трифанов: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Асаф Гаврилов: 9 / 25 | крестьянин - сын [1]
03 | Ануфрий Гаврилов: 2 / - | крестьянский сын - сын [1]
04 | Дарья Иванова: - / 44 | крестьянка - жена [1]
05 | Варвара Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь [1]
06 | Алена Григорьева: 9 / 25 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.

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