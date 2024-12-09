Асаф Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсаф Гаврилов

Асаф Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Асаф Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
182
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Гаврила Трифанов: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Асаф Гаврилов: 9 / 25 | крестьянин - сын [1]
03 | Ануфрий Гаврилов: 2 / - | крестьянский сын - сын [1]
04 | Дарья Иванова: - / 44 | крестьянка - жена [1]
05 | Варвара Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь [1]
06 | Алена Григорьева: 9 / 25 | крестьянка - жена [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.