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Авдотья Фролова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Авдотья Фролова
Пол
жен
Номер записи
178
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь [5]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Иван Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Михайла Иванов: 30 / 46 | крестьянин - сын [1]
03 | Роман Михайлов: 3 / 19 | крестьянин - сын [2]
04 | Симон Михайлов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Фрол Иванов: 12 / 28 | крестьянин - сын [1]
06 | Матвей Фролов: - / 5,5 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Матрена Ефимова: - / 30 | крестьянка - жена [2]
08 | Агафья Михайлова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Ульяна Михайлова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Маремьяна Минеева: 14 / 30 | крестьянка - жена [5]
11 | Авдотья Фролова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [5]
12 | Анна Фролова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [5]
13 | Мавра Фролова: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1842 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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