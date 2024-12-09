Матвей Фролов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Матвей Фролов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 173
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын [5]
- Возраст по текущей РС
- 5,5
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 834об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Иван Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Михайла Иванов: 30 / 46 | крестьянин - сын [1]
03 | Роман Михайлов: 3 / 19 | крестьянин - сын [2]
04 | Симон Михайлов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Фрол Иванов: 12 / 28 | крестьянин - сын [1]
06 | Матвей Фролов: - / 5,5 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Матрена Ефимова: - / 30 | крестьянка - жена [2]
08 | Агафья Михайлова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Ульяна Михайлова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Маремьяна Минеева: 14 / 30 | крестьянка - жена [5]
11 | Авдотья Фролова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [5]
12 | Анна Фролова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [5]
13 | Мавра Фролова: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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