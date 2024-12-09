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Матвей Фролов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Матвей Фролов
Пол
муж
Номер записи
173
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [5]
Возраст по текущей РС
5,5
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 834об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Иван Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Михайла Иванов: 30 / 46 | крестьянин - сын [1]
03 | Роман Михайлов: 3 / 19 | крестьянин - сын [2]
04 | Симон Михайлов: - / 2 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Фрол Иванов: 12 / 28 | крестьянин - сын [1]
06 | Матвей Фролов: - / 5,5 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Матрена Ефимова: - / 30 | крестьянка - жена [2]
08 | Агафья Михайлова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Ульяна Михайлова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Маремьяна Минеева: 14 / 30 | крестьянка - жена [5]
11 | Авдотья Фролова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [5]
12 | Анна Фролова: - / 3 | крестьянская дочь - дочь [5]
13 | Мавра Фролова: - / 1 | крестьянская дочь - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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