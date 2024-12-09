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Алена Викулова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Алена Викулова
Пол
жен
Номер записи
166
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
дочь [7]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Иван Тимофеев: 46 / 62 | крестьянин - глава
02 | Семен Иванов: 7 / 23 | крестьянин - сын [1]
03 | Христафор Семенов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дей Тимофеев: 34 / 50 | крестьянин - брат [1]
05 | Никифор Диев: 0 / 16 | крестьянский сын - сыг [4]
06 | Иона Диев: - / 2 | крестьянский сын - сын [4]
07 | Викул Яковлев: 20 / 36 | крестьянин - племянник [1]
08 | Петр Викулов: - / 10 | крестьянский сын - сын [7]
09 | Данило Викулов: - / 4 | крестьянский сын - сын [7]
10 | Аксинья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена [2]
11 | Марья Макарова: 29 / 45 | крестьянка - жена [4]
12 | Харитина Диева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [4]
13 | Катерина Фомина: 21 / 37 | крестьянка - жена [7]
14 | Алена Викулова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [7]
15 | Федора Викулова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1842 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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