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Марья Макарова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Марья Макарова
Пол
жен
Номер записи
163
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
жена [4]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 835
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Иван Тимофеев: 46 / 62 | крестьянин - глава
02 | Семен Иванов: 7 / 23 | крестьянин - сын [1]
03 | Христафор Семенов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дей Тимофеев: 34 / 50 | крестьянин - брат [1]
05 | Никифор Диев: 0 / 16 | крестьянский сын - сыг [4]
06 | Иона Диев: - / 2 | крестьянский сын - сын [4]
07 | Викул Яковлев: 20 / 36 | крестьянин - племянник [1]
08 | Петр Викулов: - / 10 | крестьянский сын - сын [7]
09 | Данило Викулов: - / 4 | крестьянский сын - сын [7]
10 | Аксинья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена [2]
11 | Марья Макарова: 29 / 45 | крестьянка - жена [4]
12 | Харитина Диева: - / 9 | крестьянская дочь - дочь [4]
13 | Катерина Фомина: 21 / 37 | крестьянка - жена [7]
14 | Алена Викулова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [7]
15 | Федора Викулова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.

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