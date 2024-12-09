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Ермил Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Ермил Максимов
Пол
муж
Номер записи
146
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 833об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 49 / 65 | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 30 / 46 | крестьянин - сын [1]
03 | Кондратей Максимов: 4 / 20 | крестьянин - сын [2]
04 | Ермил Максимов: - / 3 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Тит Максимов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Еким: 16 / - | крестьянин - племянник [1]
07 | Катерина Елиферова: 13 / 29 | крестьянка - жена [2]
08 | Аграфена Максимова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Фисна Гаврилова: 7 / 23 | крестьянка - жена [3]
10 | Авдотья Ананьева: - / 40 | крестьянка - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1847 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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