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Максим Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Максим Яковлев
Пол
муж
Номер записи
144
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 833об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 49 / 65 | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 30 / 46 | крестьянин - сын [1]
03 | Кондратей Максимов: 4 / 20 | крестьянин - сын [2]
04 | Ермил Максимов: - / 3 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Тит Максимов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Еким: 16 / - | крестьянин - племянник [1]
07 | Катерина Елиферова: 13 / 29 | крестьянка - жена [2]
08 | Аграфена Максимова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Фисна Гаврилова: 7 / 23 | крестьянка - жена [3]
10 | Авдотья Ананьева: - / 40 | крестьянка - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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