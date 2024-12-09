Яков Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Яков Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 143
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 833об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Иванов: 49 / 65 | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 30 / 46 | крестьянин - сын [1]
03 | Кондратей Максимов: 4 / 20 | крестьянин - сын [2]
04 | Ермил Максимов: - / 3 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Тит Максимов: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Еким: 16 / - | крестьянин - племянник [1]
07 | Катерина Елиферова: 13 / 29 | крестьянка - жена [2]
08 | Аграфена Максимова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь [2]
09 | Фисна Гаврилова: 7 / 23 | крестьянка - жена [3]
10 | Авдотья Ананьева: - / 40 | крестьянка - сноха [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1785 ст.
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