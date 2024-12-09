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Алексей Евмениев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Алексей Евмениев
Пол
муж
Номер записи
136
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 833об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Никитин: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Евмений Евмениев: 41 / 57 | крестьянин - сын [1]
03 | Никон Евмениев: 5 / 21 | крестьянин - сын [2]
04 | Мирон Евмениев: 3 / 19 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Клим Евмениев: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Алексей Евмениев: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Мартын Евмениев: 40 / 56 | крестьянин - сын [1]
08 | Маремьяна Григорьева: 25 / 41 | крестьянка - жена [2]
09 | Катерина Евмениева: - / 16 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Варвара Евмениева: - / 7 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Настасья Иванова: 5 / 21 | крестьянка - жена [3]
12 | Ульяна Михайлова: 48 / 64 | крестьянка - жена [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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