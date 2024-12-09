Мирон Евмениев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирон Евмениев

Мирон Евмениев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Мирон Евмениев
Пол
муж
Номер записи
134
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 833об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Никитин: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Евмений Евмениев: 41 / 57 | крестьянин - сын [1]
03 | Никон Евмениев: 5 / 21 | крестьянин - сын [2]
04 | Мирон Евмениев: 3 / 19 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Клим Евмениев: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Алексей Евмениев: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Мартын Евмениев: 40 / 56 | крестьянин - сын [1]
08 | Маремьяна Григорьева: 25 / 41 | крестьянка - жена [2]
09 | Катерина Евмениева: - / 16 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Варвара Евмениева: - / 7 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Настасья Иванова: 5 / 21 | крестьянка - жена [3]
12 | Ульяна Михайлова: 48 / 64 | крестьянка - жена [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.