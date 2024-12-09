Евмений Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Евмений Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 131
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 65
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1848
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Год смерти
- 1848
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.14, д.77, лист: 833об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы Д-Л), 1850-1851
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Ротмистрши Любови Васильевой Раевской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Евмений Никитин: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Евмений Евмениев: 41 / 57 | крестьянин - сын [1]
03 | Никон Евмениев: 5 / 21 | крестьянин - сын [2]
04 | Мирон Евмениев: 3 / 19 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Клим Евмениев: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Алексей Евмениев: - / 1 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Мартын Евмениев: 40 / 56 | крестьянин - сын [1]
08 | Маремьяна Григорьева: 25 / 41 | крестьянка - жена [2]
09 | Катерина Евмениева: - / 16 | крестьянская дочь - дочь [2]
10 | Варвара Евмениева: - / 7 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Настасья Иванова: 5 / 21 | крестьянка - жена [3]
12 | Ульяна Михайлова: 48 / 64 | крестьянка - жена [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1848 ст.
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