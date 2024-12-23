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Кочегарова Пелагея

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Кочегарова Пелагея
Пол
жен
Номер записи
79
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Дмитрия Андреевича [1]
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 36
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Кочегаров Дмитрий Андреевич: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Кочегаров Иван Дмитриевич: 22 / 26 | крестьянин - сын Дмитрия Андреевича [1]
03 | Кочегаров Степан Дмитриевич: 18 / 22 | крестьянин - сын Дмитрия Андреевича [1]
04 | Кочегарова Пелагея: - / 60 | крестьянка - жена Дмитрия Андреевича [1]
05 | Кочегарова Афимья Дмитриевна: - / 43 | крестьянка - дочь Дмитрия Андреевича [1]
06 | Кочегарова Марина Дмитриевна: - / 33 | крестьянка - дочь Дмитрия Андреевича [1]
07 | Кочегарова Марья: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Дмитриевича [2]
08 | Кочегарова Дарья Ивановна: - / 1,5 | крестьянка - дочь Ивана Дмитриевича [2]
09 | Кочегарова Василиса Ивановна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ивана Дмитриевича [2]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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