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Замараева Агафья

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Замараева Агафья
Пол
жен
Номер записи
69
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Филипа Федоровича [1]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Замараев Филип Федорович: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Замараев Семен Филипович: 17 / 21 | крестьянин - сын Филипа Федоровича [1]
03 | Замараева Агафья: - / 55 | крестьянка - жена Филипа Федоровича [1]
04 | Замараева Федора Филиповна: - / 35 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
05 | Замараева Степанида Филиповна: - / 18 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
06 | Замараева Домна Филиповна: - / 13 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
07 | Замараева Домна: - / 20 | крестьянка - жена Семена Филиповича [2]
08 | Паршакова Афимья Филиповна: - / 24 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
09 | Замараева Анна Ефимовна: - / 0,5 | крестьянка - внучка Филипа Федоровича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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