Замараева Агафья
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Замараева Агафья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 69
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Филипа Федоровича [1]
- Возраст по текущей РС
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1761
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Замараев Филип Федорович: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Замараев Семен Филипович: 17 / 21 | крестьянин - сын Филипа Федоровича [1]
03 | Замараева Агафья: - / 55 | крестьянка - жена Филипа Федоровича [1]
04 | Замараева Федора Филиповна: - / 35 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
05 | Замараева Степанида Филиповна: - / 18 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
06 | Замараева Домна Филиповна: - / 13 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
07 | Замараева Домна: - / 20 | крестьянка - жена Семена Филиповича [2]
08 | Паршакова Афимья Филиповна: - / 24 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
09 | Замараева Анна Ефимовна: - / 0,5 | крестьянка - внучка Филипа Федоровича [1]
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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