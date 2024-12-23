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Замараев Семен Филипович

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Замараев Семен Филипович
Пол
муж
Номер записи
68
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Филипа Федоровича [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Замараев Филип Федорович: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Замараев Семен Филипович: 17 / 21 | крестьянин - сын Филипа Федоровича [1]
03 | Замараева Агафья: - / 55 | крестьянка - жена Филипа Федоровича [1]
04 | Замараева Федора Филиповна: - / 35 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
05 | Замараева Степанида Филиповна: - / 18 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
06 | Замараева Домна Филиповна: - / 13 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
07 | Замараева Домна: - / 20 | крестьянка - жена Семена Филиповича [2]
08 | Паршакова Афимья Филиповна: - / 24 | крестьянка - дочь Филипа Федоровича [1]
09 | Замараева Анна Ефимовна: - / 0,5 | крестьянка - внучка Филипа Федоровича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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