Замараев Ефим Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Замараев Ефим Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 55
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ивана Федоровича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Причина выбытия
- Отдан в рекруты
- Год убытия
- 1812
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Замараев Иван Федорович: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Замараев Ефим Иванович: 22 / - | крестьянин - сын Ивана Федоровича [1]
03 | Замараев Родион Иванович: 17 / 21 | крестьянин - сын Ивана Федоровича [1]
04 | Замараева Агафья: - / 60 | крестьянка - жена Ивана Федоровича [1]
05 | Замараева Мавра Ивановна: - / 40 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
06 | Замараева Ефросинья Ивановна: - / 30 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
07 | Замараева Парасковья Ивановна: - / 25 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
08 | Замараева Федосья Ивановна: - / 18 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
09 | Замараева Наталья Федоровна: - / 50 | крестьянка - сестра Ивана Федоровича [1]
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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