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Усольцев Павел Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Усольцев Павел Васильевич
Пол
муж
Номер записи
51
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Василия Федоровича [2]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Усольцев Федор Степанович: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Василий Федорович: 39 / 43 | крестьянин - сын Федора Степановича [1]
03 | Усольцев Павел Васильевич: 11 / 15 | крестьянин - сын Василия Федоровича [2]
04 | Усольцева Аграфена: - / 45 | крестьянка - жена Василия Федоровича [2]
05 | Усольцева Марья Васильевна: - / 14 | крестьянка - дочь Василия Федоровича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1798
20.03.1858
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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