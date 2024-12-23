Усольцев Василий Федорович
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Усольцев Василий Федорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 50
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Федора Степановича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Усольцев Федор Степанович: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Василий Федорович: 39 / 43 | крестьянин - сын Федора Степановича [1]
03 | Усольцев Павел Васильевич: 11 / 15 | крестьянин - сын Василия Федоровича [2]
04 | Усольцева Аграфена: - / 45 | крестьянка - жена Василия Федоровича [2]
05 | Усольцева Марья Васильевна: - / 14 | крестьянка - дочь Василия Федоровича [2]
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1772
1825