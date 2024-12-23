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Усольцева Парасковья Прокопьевна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Усольцева Парасковья Прокопьевна
Пол
жен
Номер записи
47
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сестра Михайлы Прокопьевича [1]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Усольцев Михайло Прокопьевич: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Василий Михайлович: 8 / 12 | крестьянин - сын Михайлы Прокопьевича [1]
03 | Усольцев Никифор Прокопьевич: 24 / 28 | крестьянин - брат Михайлы Прокопьевича [1]
04 | Усольцев Павел Никифорович: - / 3 | крестьянин - сын Никифора Прокопьевича [3]
05 | Усольцева Акулина: - / 45 | крестьянка - мать Михайлы Прокопьевича [1]
06 | Усольцева Степанида: - / 30 | крестьянка - жена Михайлы Прокопьевича [1]
07 | Усольцева Парасковья: - / 24 | крестьянка - жена Никифора Прокопьевича [3]
08 | Усольцева Алена Никифоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Никифора Прокопьевича [3]
09 | Усольцева Парасковья Прокопьевна: - / 25 | крестьянка - сестра Михайлы Прокопьевича [1]
10 | Усольцева Афимья Прокопьевна: - / 23 | крестьянка - сестра Михайлы Прокопьевича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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