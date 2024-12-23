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Усольцева Анна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Усольцева Анна
Пол
жен
Номер записи
36
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Федота Алексеевича [2]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Усольцев Алексей Степанович: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Федот Алексеевич: 34 / 38 | крестьянка - сын Алексея Степановича [1]
03 | Усольцев Герасим Федотович: 8 / 12 | крестьянин - сын Федота Алексеевича [2]
04 | Усольцев Тит Федотович: 6 / 10 | крестьянин - сын Федота Алексеевича [2]
05 | Усольцева Анна: - / 35 | крестьянка - жена Федота Алексеевича [2]
06 | Усольцева Федосья Федотовна: - / 8 | крестьянка - дочь Федота Алексеевича [2]
07 | Усольцева Анна Федотовна: - / 3 | крестьянка - дочь Федота Алексеевича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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