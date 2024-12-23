Малинина Арина Игнатьевна
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Малинина Арина Игнатьевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 22
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Игнатия Ивановича [1]
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 33
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Малинин Игнатий Иванович: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Малинин Игнатий Игнатьевич: 28 / 32 | крестьянин - сын Игнатия Ивановича [1]
03 | Малинин Савелий Игнатьевич: - / 1 | крестьянин - сын Игнатия Игнатьевича [2]
04 | Степанов Григорий: 8 / 12 | крестьянин -
05 | Малинина Парасковья: - / 32 | крестьянка - жена Игнатия Игнатьевича [2]
06 | Малинина Акулина Игнатьевна: - / 8 | крестьянка - дочь Игнатия Игнатьевича [2]
07 | Малинина Настасья Игнатьевна: - / 6 | крестьянка - дочь Игнатия Игнатьевича [2]
08 | Малинина Парасковья Игнатьевна: - / 4 | крестьянка - дочь Игнатия Игнатьевича [2]
09 | Малинина Арина Игнатьевна: - / 40 | крестьянка - дочь Игнатия Ивановича [1]
10 | Малинина Дарья Игнатьевна: - / 22 | крестьянка - дочь Игнатия Ивановича [1]
11 | Малинина Наталья Федоровна: - / 14 | крестьянка - внучка Игнатия Ивановича [1]
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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