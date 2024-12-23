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Малинина Настасья Игнатьевна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Малинина Настасья Игнатьевна
Пол
жен
Номер записи
20
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Игнатия Игнатьевича [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 33
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Малинин Игнатий Иванович: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Малинин Игнатий Игнатьевич: 28 / 32 | крестьянин - сын Игнатия Ивановича [1]
03 | Малинин Савелий Игнатьевич: - / 1 | крестьянин - сын Игнатия Игнатьевича [2]
04 | Степанов Григорий: 8 / 12 | крестьянин -
05 | Малинина Парасковья: - / 32 | крестьянка - жена Игнатия Игнатьевича [2]
06 | Малинина Акулина Игнатьевна: - / 8 | крестьянка - дочь Игнатия Игнатьевича [2]
07 | Малинина Настасья Игнатьевна: - / 6 | крестьянка - дочь Игнатия Игнатьевича [2]
08 | Малинина Парасковья Игнатьевна: - / 4 | крестьянка - дочь Игнатия Игнатьевича [2]
09 | Малинина Арина Игнатьевна: - / 40 | крестьянка - дочь Игнатия Ивановича [1]
10 | Малинина Дарья Игнатьевна: - / 22 | крестьянка - дочь Игнатия Ивановича [1]
11 | Малинина Наталья Федоровна: - / 14 | крестьянка - внучка Игнатия Ивановича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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