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Малинина Наталья Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Малинина Наталья Ивановна
Пол
жен
Номер записи
12
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Ивана Галактионовича [1]
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 33
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Малинин Иван Галактионович: 77 / - | крестьянин - глава
02 | Малинин Матвей Иванович: 40 / 44 | крестьянин - сын Ивана Галактионовича [1]
03 | Малинин Аввакум Матвеевич: 14 / 18 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
04 | Малинин Иван Матвеевич: 9 / 13 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
05 | Малинин Михайло Матвеевич: 5 / 9 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
06 | Малинин Алексей Матвеевич: 3 / 7 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
07 | Малинин Никита Матвеевич: 1 / 5 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
08 | Малинина Парасковья: - / 42 | крестьянка - жена Матвея Ивановича [2]
09 | Малинина Марья Матвеевна: - / 13 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
10 | Малинина Марья Матвеевна: - / 9 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
11 | Малинина Анна Матвеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
12 | Малинина Наталья Ивановна: - / 60 | крестьянка - дочь Ивана Галактионовича [1]
13 | Малинина Дарья Ивановна: - / 50 | крестьянка - дочь Ивана Галактионовича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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