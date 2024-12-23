Алексей Ильин
Из справочника
Ревизская Сказка д.Пахирево (вотчина Боголюбовского монастыря) за 1721 год
- ФИО
- Алексей Ильин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 22
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1721
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Ильи [1]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1711
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Пахирево
- Место события
- д. Пахирево, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 26
- Полная запись РС
- Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Пахирево
сословие: монастырские крестьяне
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 3
01 | Илья Матвеев: - / 55 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Ильин: - / 20 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
03 | Киприян Ильин: - / 18 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
04 | Алексей Ильин: - / 10 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
05 | Борис Ильин: - / 6 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
06 | Василий Ильин: - / 2 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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