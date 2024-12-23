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Алексей Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка д.Пахирево (вотчина Боголюбовского монастыря) за 1721 год
ФИО
Алексей Ильин
Пол
муж
Номер записи
22
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ильи [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1711
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Пахирево
Место события
д. Пахирево, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 26
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Пахирево
сословие: монастырские крестьяне
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 3
01 | Илья Матвеев: - / 55 | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Ильин: - / 20 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
03 | Киприян Ильин: - / 18 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
04 | Алексей Ильин: - / 10 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
05 | Борис Ильин: - / 6 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
06 | Василий Ильин: - / 2 | сын крестьянский - сын Ильи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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